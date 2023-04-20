ФХР объявила состав сборной «России 25»

Федерация хоккея России назвала состав сборной «России 25».

Напомним, что национальная команда выступит в майском турне по городам страны, Казахстана и Белоруссии. Главным тренером команды назначен Роман Ротенберг, занимающий аналогичную должность в СКА.

В список вошли 35 хоккеистов.

Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Николаев, Сергей Иванов (оба — СКА)

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба — «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все — СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Илья Карпухин («Трактор»).

Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Матвей Мичков («Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилев (оба — «Нефтехимик), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачев («Амур»), Иван Зинченко, Александр Яремчук, Владислав Кара (все — «Витязь»).

Отметим, что в первом матче российская команда в Челябинске сыграет с Белоруссией. Встреча состоится 2 мая.