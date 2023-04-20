«Пусть играют сами». Фетисов - об отстранении России от чемпионата мира

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на проведению очередного чемпионата мира без сборной России.

В этом году турнир пройдет в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая.

«Я отыграл 12 чемпионатов мира. Моя карьера в сборной началась в 1977 году, когда на ЧМ в Вену приехали канадские профессионалы с шапкозакидательскими настроениями. Тогда в первом официальном матче мы обыграли команду Фила Эспозито со счётом 11:1. Тогда это было интересно, это были настоящие чемпионаты мира. А сейчас пусть играют сами как хотят», — цитируют Фетисова «Аргументы и факты».

Напомним, что ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь следующий сезон.