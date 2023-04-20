ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Пусть играют сами». Фетисов - об отстранении России от чемпионата мира

В 2023 году турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.
«Пусть играют сами». Фетисов - об отстранении России от чемпионата мира
20 апреля 2023 19:38
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: архив "Советского спорта"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на проведению очередного чемпионата мира без сборной России.

В этом году турнир пройдет в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая.

«Я отыграл 12 чемпионатов мира. Моя карьера в сборной началась в 1977 году, когда на ЧМ в Вену приехали канадские профессионалы с шапкозакидательскими настроениями. Тогда в первом официальном матче мы обыграли команду Фила Эспозито со счётом 11:1. Тогда это было интересно, это были настоящие чемпионаты мира. А сейчас пусть играют сами как хотят», — цитируют Фетисова «Аргументы и факты».

Напомним, что ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь следующий сезон.

источник: «Аргументы и Факты»
«Пусть играют сами». Фетисов - об отстранении России от чемпионата мира
«Пусть играют сами». Фетисов - об отстранении России от чемпионата мира
В 2023 году турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.
20.04.2023 19:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
ФХР объявила состав сборной «России 25»
ФХР объявила состав сборной «России 25»
Подготовка начнется 23 апреля в Новогорске.
20.04.2023 18:31
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Сергачев принял решение быть великим». Тренер «Тампы-Бэй» оценил игру российского защитника
«Сергачев принял решение быть великим». Тренер «Тампы-Бэй» оценил игру российского защитника
Наставник похвалил своего подопечного.
20.04.2023 16:30
Хоккей
Бывший форвард «Оттавы» Дзингел может продолжить карьеру в КХЛ
Бывший форвард «Оттавы» Дзингел может продолжить карьеру в КХЛ
Всего на его счету 404 игры в НХЛ и 188 очков.
20.04.2023 15:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Агент Гусева прокомментировал информацию о переходе хоккеиста в «Спартак» или «Динамо»
Агент Гусева прокомментировал информацию о переходе хоккеиста в «Спартак» или «Динамо»
Игрок договорился со СКА о расторжении контракта.
20.04.2023 14:31
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гусев расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Спартак» или «Динамо»
Гусев расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Спартак» или «Динамо»
Игрока уже вывели из основного состава петербуржской команды.
20.04.2023 12:57
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Амур» объявил о подписании контракта с Куликом
Клуб сохранил хоккеиста в составе.
20.04.2023 11:21
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Фетисов рассказал, почему НХЛ не отстранила российских хоккеистов: политика ей не указ
Фетисов рассказал, почему НХЛ не отстранила российских хоккеистов: политика ей не указ
Овечкин продолжает собирать стадионы
20.04.2023 10:41
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Капризов подрался в матче «Даллас» - «Миннесота» и был удален до конца игры (видео)
Капризов подрался в матче «Даллас» - «Миннесота» и был удален до конца игры (видео)
Матч для лидера «диких» не задался.
20.04.2023 10:09
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом», Костин забросил дебютную шайбу в плей-офф
«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом», Костин забросил дебютную шайбу в плей-офф
«Нефтяники» восстановили равновесие в противостоянии.
20.04.2023 09:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика