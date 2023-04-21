Хет-трик Тавареса помог «Торонто» разгромить «Тампу», Василевский пропустил семь шайб

Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду нанес крупное поражение «Тампа Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Джон Таварес. Дублем отметился Митчелл Марнер, реализовавший большинство, еще по одной шайбе забросили Уильям Нюландер и Захари Эштон-Риз.

Гости ответили точными бросками Иана Коула и Кори Перри.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский провел на площадке весь матч, как и его визави Илья Самсонов.

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Следующие две встречи пройдут на домашней арене «Тампы».