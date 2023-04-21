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Хет-трик Тавареса помог «Торонто» разгромить «Тампу», Василевский пропустил семь шайб

Канадская команда сравняла счет в серии.
21 апреля 2023 08:11
автор: Александр Шульгин

Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду нанес крупное поражение «Тампа Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Джон Таварес. Дублем отметился Митчелл Марнер, реализовавший большинство, еще по одной шайбе забросили Уильям Нюландер и Захари Эштон-Риз.

Гости ответили точными бросками Иана Коула и Кори Перри.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский провел на площадке весь матч, как и его визави Илья Самсонов.

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Следующие две встречи пройдут на домашней арене «Тампы».

источник: «Советский спорт»
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