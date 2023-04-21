Шайба Тарасенко помогла «Рейнджерс» увеличить преимущество в серии над «Нью-Джерси»

Во втором матче 1/4 финала Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Крис Крайдер, реализовавший численное преимущество. Еще по одной шайбе забросили Владимир Тарасенко, Патрик Кейн и Каапо Какко.

Хозяева ответили единственным точным броском в исполнении Эрика Хаулы в большинстве.

Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин провел полный матч.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс», которые теперь проведут две домашние встречи.