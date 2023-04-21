Гол Ничушкина принес победу «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ против «Сиэтла»

Сегодня, 21 апреля, «Колорадо» обыграл «Сиэтл» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей по шайбе забросили Арттури Лехконен, Девон Тэйвз, а также российский форвард Валерий Ничушкин. Его соотечественник и партнер по команде – вратарь Александр Георгиев отразил 27 бросков из 29. У проигравших отличились Джастин Шульц и Брэндон Танев.

Таким образом, «Эвеланш» сравняли счет в серии – 1-1. Следующий матч команды проведут 23 апреля. Встреча стартует в 5.00 мск.

НХЛ. Кубок Стэнли

Первый раунд

Второй матч

«Колорадо» – «Сиэтл» – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы:

0:1 – 2 Шульц (Гурде, Толванен)

0:2 – 13 Танев (Гурде)

1:2 – 26 Лехконен (Байрэм, Макар)

2:2 – 27 Ничушкин (Тэйвс, Родригес)

3:2 – 52 Тэйвс (Жирар, Лехконен)

Вратари: Георгиев 27/29 – Грубауэр 38/41.

Счет в серии: 1-1