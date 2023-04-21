Дубль Стоуна принес «Вегасу» победу над «Виннипегом»

Во втором матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на своем льду одолел «Виннпег Джетс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Марк Стоун. Еще по одной шайбе забросили Вильям Карлссон, Джек Айкел и Чендлер Стивенсон.

Гости ответили точными бросками Адама Лаури в большинстве и Кевина Стенлунда.

Счет в противостоянии стал 1-1, первая встреча осталась за «Джетс».

Следующие два матча пройдут в Канаде, на домашней арене «Виннипега».