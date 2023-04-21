Тарасенко побил рекорд Овечкина по голам в плей-офф НХЛ за последние 10 лет

Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко поразил ворота «Нью-Джерси» в матче плей-офф НХЛ и помог своей команде одержать победу (5:1).

Эта шайба стала для россиянина 43-й в Кубке Стэнли за последние 10 лет. Таким образом, он обошел форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, в активе которого 42 гола.

Лидером по этому показателю является нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, забросивший 52 шайбы. На второй позиции расположился Ондржей Палат («Нью-Джерси», 48), а замыкает тройку Джо Павелски («Даллас Старз», 44).