Тренер «Тампы» Купер объяснил, почему не стал менять Василевского после шестой пропущенной шайбы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер объяснил, почему не стал менять Андрея Василевского после шестой пропущенной шайбы во втором матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли против «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я планировал поменять его после второго периода, но Василевский быстро остановил меня. И именно поэтому он лучший голкипер в мире. Он не уходит с ворот. Еще раз снимаю шляпу перед этим парнем», - приводит слова Купера журналист Крис Кренн в своих соцсетях.

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Джон Таварес. Дублем отметился Митчелл Марнер, реализовавший большинство, еще по одной шайбе забросили Уильям Нюландер и Захари Эштон-Риз.

Гости ответили точными бросками Иана Коула и Кори Перри.

Василевский провел на площадке весь матч, как и его визави Илья Самсонов.

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Следующие две встречи пройдут на домашней арене «Тампы».