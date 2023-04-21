Рейдеборн и Билялов будут защищать ворота ЦСКА и «Ак Барса» в третьем матче финала Кубка Гагарина

ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на третий матч финальной серии Кубка Гагарина.
ЦСКА: Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников
Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Панкратов — Карнаухов;
Гуськов — Макаров, Брюквин — Мингачев — Абрамов.
«Ак Барс»: Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачев — Петров;
Лучевников — Журавлев, Галиев — Семенов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.
Счет в серии до четырех побед после двух игр в Казани - 1-1. Третья игра состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнется в 19:30.
источник: «Советский спорт»