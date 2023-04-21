Воскресенкий «Химик» стал обладателем Кубка Петрова

В четвертом финальном матче Кубка Петрова воскресенский «Химик» на своем льду обыграл красноярский «Сокол» и завоевал трофей.

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Даниил Иванов. Еще по одной шайбе забросили Максим Кровяков, Герман Рубцов, Матвей Заседа Владислав Джиошвили.

Трижды воскресенцы реализовывали численное преимущество и один раз поразили ворота соперника в меньшинстве.

Гости ответили точными бросками Артура Гиздатуллина в меньшинстве и Леонида Николенко.

Таким образом, счет в серии стал 4-0 в пользу «Химика», который впервые в своей истории выиграл этот трофей.