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Ушедшие из «Салавата Юлаева» легионеры пополнили казну уфимцев почти на 100 миллионов рублей

Хоккеисты были вынуждены платить неустойку за расторжение контрактов.
21 апреля 2023 21:24
автор: Александр Шульгин

Ушедшие в 2022 году из «Салавата Юлаева» легионеры заплатили клубу в общей сложности 93,8 миллиона рублей в качестве неустойки за расторжение контрактов.

«Проведён зачёт по задолженности по заработной плате при расторжении в феврале-марте 2022-го года контрактов с иностранными специалистами из средств, причитающихся клубу в виде компенсации при расторжении контракта по инициативе иностранных работников в размере 93,8 млн рублей», - сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на финансовые отчеты уфимцев.

Напомним, по ходу прошлогоднего плей-офф Кубка Гагарина клуб покинули Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, Юха Метсола, Маркус Гранлунд, датчанин Филип Ларсен, а также белорусский хоккеист канадского происхождения Джефф Плэтт.

В текущем сезоне уфимцы не смогли пройти первый раунд плей-офф, проиграв владивостокскому «Адмиралу».

источник: «РБ-Спорт»
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