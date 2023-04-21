ЦСКА обыграл «Ак Барс» и повел в финальной серии Кубка Гагарина

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на своем льду обыграл казанский «Ак Барс».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Михаил Григоренко и Антон Слепышев, реализовавшие численное преимущество, а также Максим Соркин.

Гости ответили точными бросками в исполнении Дмитрия Воронкова и Александра Радулова.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу армейцев.

Четвертая встреча пройдет 23 апреля также на домашнем льду столичной команды, после чего противостояние вернется в Казань.

Кубок Гагарина

Финал. 3-й матч

ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) - 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы:

1:0 - Григоренко (Нестеров, Окулов), 22:12 (5х4)

1:1 - Воронков (Журавлев), 22:50

2:1 - Соркин (Потапов), 32:06

3:1 - Слепышев (Нестеров, Окулов), 35:56 (5х4)

3:2 - Радулов (Адамчук, Юдин), 45:11

Вратари: Рейдеборн - Билялов (0.00-40.00), Мифтахов (40.00-60.00)

Счет в серии: 2-1.