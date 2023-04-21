ЦСКА обыграл «Ак Барс» и повел в финальной серии Кубка Гагарина

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на своем льду обыграл казанский «Ак Барс».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Михаил Григоренко и Антон Слепышев, реализовавшие численное преимущество, а также Максим Соркин.
Гости ответили точными бросками в исполнении Дмитрия Воронкова и Александра Радулова.
Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу армейцев.
Четвертая встреча пройдет 23 апреля также на домашнем льду столичной команды, после чего противостояние вернется в Казань.
Кубок Гагарина
Финал. 3-й матч
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) - 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Голы:
1:0 - Григоренко (Нестеров, Окулов), 22:12 (5х4)
1:1 - Воронков (Журавлев), 22:50
2:1 - Соркин (Потапов), 32:06
3:1 - Слепышев (Нестеров, Окулов), 35:56 (5х4)
3:2 - Радулов (Адамчук, Юдин), 45:11
Вратари: Рейдеборн - Билялов (0.00-40.00), Мифтахов (40.00-60.00)
Счет в серии: 2-1.