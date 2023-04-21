Сергей Федоров: Отмена шайбы? До судей я не добрался

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал домашнюю победу своей команды в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина над казанским «Ак Барсом».

«С победой. Проявили характер и выполнили задачи. Среагировали на пропущенный гол правильно.

На третий период выходили с боевым настроем. Установка была простой, но конкретной. Мы думали только об исполнении своих обязанностей как с шайбой, так и без.

Отмененная шайба? До судей я не добрался. Каменев объяснил, что обслуживающему персоналу показалось, что он не контролировал шайбу», - приводит слова специалиста корреспондент «Советского спорта» Елена Кузютина.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Михаил Григоренко и Антон Слепышев, реализовавшие численное преимущество, а также Максим Соркин.

Гости ответили точными бросками в исполнении Дмитрия Воронкова и Александра Радулова.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу армейцев.

Четвертая встреча пройдет 23 апреля также на домашнем льду столичной команды, после чего противостояние вернется в Казань.