Зинэтула Билялетдинов: Полтапов - интересный мальчишка, давно наблюдаю

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина от ЦСКА.

«Мы играли хорошо, но надо забивать. Моментов достаточно было. Меньшинство не сработало. Удаляться нельзя, соперник сильный. Нужно более чисто играть. Пытаемся сдерживать соперника, но индивидуальные ошибки случаются.

Замена Билялова? Ничего не случилось. Просто решили дать возможность Амиру сыграть. Прохор Полтапов имел много свободного льда? Интересный мальчишка. Давно за ним наблюдаю. Хорошо играет. Как обыграть ЦСКА? Не давать возможности наносить броски», - приводит слова специалиста корреспондент «Советского спорта» Елена Кузютина.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Михаил Григоренко и Антон Слепышев, реализовавшие численное преимущество, а также Максим Соркин.

Гости ответили точными бросками в исполнении Дмитрия Воронкова и Александра Радулова.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу армейцев.

Четвертая встреча пройдет 23 апреля также на домашнем льду столичной команды, после чего противостояние вернется в Казань.