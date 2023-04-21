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Прохор Полтапов: Мы чувствуем кровь

Нападающий ЦСКА о победе в третьем матче финала Кубка Гагарина.
21 апреля 2023 23:12
автор: Александр Шульгин

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал победу своей команды в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина над казанским «Ак Барсом».

«Соперник начал агрессивно после прошлого поражения, поэтому мы немного потерялись. Но вовремя пришли в себя, нашли свой хоккей - отсюда результат. Кто-то написал, что ЦСКА - киллеры. И в игре мы чувствуем кровь.

Я должен продолжать помогать Григоренко и Соркину. Это первое звено, которое не должно проваливаться. Они круто провели весь плей-офф вместе с Маминым.

Очки в двух матчах? Нет предела совершенству. Ответственность чувствуется, и она придает дополнительные силы и мотивацию», - приводит слова хоккеиста корреспондент «Советского спорта» Елена Кузютина.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Михаил Григоренко и Антон Слепышев, реализовавшие численное преимущество, а также Максим Соркин.

Гости ответили точными бросками в исполнении Дмитрия Воронкова и Александра Радулова.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу армейцев.

Четвертая встреча пройдет 23 апреля также на домашнем льду столичной команды, после чего противостояние вернется в Казань.

источник: «Советский спорт»
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