Самый возрастной хоккеист ВХЛ признан самым полезным игроком в розыгрыше Кубке Петрова 2023 года

Нападающий «Химика» Олег Губин признан самый полезным игроком завершившегося розыгрыша Кубка Петрова, сообщается на сайте Всероссийской хоккейной лиги.

Губин является самым возрастным хоккеистом и самым возрастным автором шайбы в истории лиги. Ему 42 года.

«Продолжу ли я карьеру? Не готов ответить прямо сейчас, надо немного отдохнуть», - цитирует Губина пресс-служба лиги.

Губин в этом сезоне провел 19 игр в плей-офф, забросил 6 шайб и отдал столько же голевых передач. В регулярном чемпионате на счету Губина 8 шайб и 10 голевых передач в 44 играх.

В пятницу «Химик» победил «Сокол» 7:3 и выиграл Кубок Петрова, завершив финальную серию со счетом 4-0. «Химик» тренирует Игорь Гришин, который с ноября по февраль был главным тренером московского «Спартака».