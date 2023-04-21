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Самый возрастной хоккеист ВХЛ признан самым полезным игроком в розыгрыше Кубке Петрова 2023 года

Нападающий «Химика» Олег Губин еще не определился, продолжит ли он карьеру.
Самый возрастной хоккеист ВХЛ признан самым полезным игроком в розыгрыше Кубке Петрова 2023 года
21 апреля 2023 23:18
автор: Александр Евграфов
автор фото: vhlru.ru

Нападающий «Химика» Олег Губин признан самый полезным игроком завершившегося розыгрыша Кубка Петрова, сообщается на сайте Всероссийской хоккейной лиги.

Губин является самым возрастным хоккеистом и самым возрастным автором шайбы в истории лиги. Ему 42 года.

«Продолжу ли я карьеру? Не готов ответить прямо сейчас, надо немного отдохнуть», - цитирует Губина пресс-служба лиги.

Губин в этом сезоне провел 19 игр в плей-офф, забросил 6 шайб и отдал столько же голевых передач. В регулярном чемпионате на счету Губина 8 шайб и 10 голевых передач в 44 играх.

В пятницу «Химик» победил «Сокол» 7:3 и выиграл Кубок Петрова, завершив финальную серию со счетом 4-0. «Химик» тренирует Игорь Гришин, который с ноября по февраль был главным тренером московского «Спартака».

источник:
Самый возрастной хоккеист ВХЛ признан самым полезным игроком в розыгрыше Кубке Петрова 2023 года
Самый возрастной хоккеист ВХЛ признан самым полезным игроком в розыгрыше Кубке Петрова 2023 года
Нападающий «Химика» Олег Губин еще не определился, продолжит ли он карьеру.
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