ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Айлендерс» обыграли «Каролину» и сократили отставание в серии

Илья Сорокин провел в составе «островитян» весь матч.
22 апреля 2023 07:20
автор: Александр Шульгин

В третьем матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду обыграл «Каролину Харрикейнз».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кейси Сизикас, Кайл Палмьери, реализовавший большинство, Мэтт Мартин, Скотт Мэйфилд и Андерс Ли.

Гости ответили единственным точным броском в исполнении Йеспера Фаста, отличившегося в меньшинстве.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин провел на площадке весь матч.

Таким образом, счет в серии стал 1-2. Следующий матч пройдет 24 апреля также в Нью-Йорке.

источник: «Советский спорт»
Две передачи Орлова помогли «Бостону» выйти вперед в серии с «Флоридой»
Россиянин демонстрирует результативный хоккей.
22.04.2023 07:37
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Айлендерс» обыграли «Каролину» и сократили отставание в серии
Илья Сорокин провел в составе «островитян» весь матч.
22.04.2023 07:20
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Самый возрастной хоккеист ВХЛ признан самым полезным игроком в розыгрыше Кубке Петрова 2023 года
Самый возрастной хоккеист ВХЛ признан самым полезным игроком в розыгрыше Кубке Петрова 2023 года
Нападающий «Химика» Олег Губин еще не определился, продолжит ли он карьеру.
21.04.2023 23:18
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Прохор Полтапов: Мы чувствуем кровь
Нападающий ЦСКА о победе в третьем матче финала Кубка Гагарина.
21.04.2023 23:12
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Зинэтула Билялетдинов: Полтапов - интересный мальчишка, давно наблюдаю
Главный тренер «Ак Барса» о поражении в третьем матче финала Кубка Гагарина.
21.04.2023 22:55
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Сергей Федоров: Отмена шайбы? До судей я не добрался
Главный тренер ЦСКА о победе в третьем матче финала Кубка Гагарина.
21.04.2023 22:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
ЦСКА обыграл «Ак Барс» и повел в финальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА обыграл «Ак Барс» и повел в финальной серии Кубка Гагарина
Соперники впервые встречались в столице.
21.04.2023 21:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ушедшие из «Салавата Юлаева» легионеры пополнили казну уфимцев почти на 100 миллионов рублей
Хоккеисты были вынуждены платить неустойку за расторжение контрактов.
21.04.2023 21:24
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Воскресенкий «Химик» стал обладателем Кубка Петрова
Подмосковная команда в финале всухую обыграла красноярский «Сокол».
21.04.2023 21:07
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Рейдеборн и Билялов будут защищать ворота ЦСКА и «Ак Барса» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Команды опубликовали стартовые составы.
21.04.2023 19:04
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика