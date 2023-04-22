«Айлендерс» обыграли «Каролину» и сократили отставание в серии

В третьем матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду обыграл «Каролину Харрикейнз».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кейси Сизикас, Кайл Палмьери, реализовавший большинство, Мэтт Мартин, Скотт Мэйфилд и Андерс Ли.

Гости ответили единственным точным броском в исполнении Йеспера Фаста, отличившегося в меньшинстве.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин провел на площадке весь матч.

Таким образом, счет в серии стал 1-2. Следующий матч пройдет 24 апреля также в Нью-Йорке.