Две передачи Орлова помогли «Бостону» выйти вперед в серии с «Флоридой»

В третьем матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде одолел «Флориду Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Тэйлор Холл, Чарли Койл, Давид Пастрняк и Ник Фолиньо.

Российский защитник «мишек» Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.

Хозяева ответили точными бросками Густава Форслинга в меньшинстве и Сэма Райнхарта.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Четвертый матч пройдет 24 апреля во Флориде.