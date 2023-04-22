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«Миннесота» одолела «Даллас», Капризов остался без очков

«Дикари» вышли вперед в противостоянии.
22 апреля 2023 07:54
автор: Александр Шульгин

В третьем матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Миннесота Уайлд» на своем льду нанесла поражение «Даллас Старз».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Матс Цукарелло. Еще по одной шайбе забросили Маркус Юханссон, Маркус Фолиньо, реализовавший большинство, и Райан Хартман.

Российский форвард Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

Гости ответили единственным точным броском в исполнении Лукаса Гленденинга.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «дикарей». Следующий матч пройдет 24 апреля в Миннесоте.

источник: «Советский спорт»
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