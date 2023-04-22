Орлов может побить рекорд «Бостона», державшийся 35 лет

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов повторил достижение клуба 35-летней давности.

В первых трех матчах плей-офф хоккеист отметился результативными действиями, чего с игроками клуба не случалось с 1988 года, когда подобное удалось Глену Уэсли.

Напомним, что в первых двух встречах 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз» Орлов сделал по одной голевой передаче, а в третьей игре отметился сразу двумя.

Счет в серии 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 24 апреля на домашней арене «Брюинз».