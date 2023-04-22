«Лос-Анджелес» в овертайме сломил сопротивление «Эдмонтона»

В третьем матче 1/4 финала Западной конференции «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду нанес поражение «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Алекс Айафалло, а также Адриан Кемпе и Тревор Мур, реализовавшие большинство.

Гости ответили дублем Коннора Макдэвида, оба раза воспользовавшегося численным преимуществом.

Россияне Владислав Гавриков и Клим Костин не отметились результативными действиями.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Кингз».

Четвертый матч пройдет 24 апреля на домашней арене «Лос-Анджелеса».