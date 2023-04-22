Нападающий «Спартака» планирует продолжить карьеру в НХЛ

Нападающий московского «Спартака» и воскресенского «Химика» Федор Свечков поделился планами на будущее.

«Я буду выбирать. Есть варианты и остаться в России, и в НХЛ, буду думать.

Очень круто выигрывать второй год подряд. Я в «вышке» провел даже больше матчей, чем в молодежке, поэтому победа для меня немало значит», - приводит слова хоккеиста ТАСС.

Напомним, накануне «Химик» стал обладателем Кубка Петрова, разгромив в финальной серии красноярский «Сокол» (4-0).

Подмосковная команда является фарм-клубом красно-белых, за которых Свечков выступал в минувшем регулярном чемпионате КХЛ.

В 2019 году хоккеист был задрафтован «Нэшвилл Предаторз».