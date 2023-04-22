Официально: Дэвид Немировски возглавил «Сибирь»

Дэвид Немировски назначен на пост главного тренера новосибирской «Сибири».

По информации клубной пресс-службы, контракт со специалистом подписан по схеме «1+1».

«Немировски - специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе. Важным для нас является то, что Дэвид Семенович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе главным тренером. Немировски проповедует атакующий стиль игры, и это именно то, какой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне», - сообщил генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.

Напомним, последним местом работы Немировски было нижегородское «Торпедо».

В текущем сезоне «Сибирь» вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где уже в первом раунде уступила омскому «Авангарду».