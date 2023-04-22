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Форвард «Спартака» Чибриков признался, что уедет в НХЛ и назвал клуб, за который будет выступать

Игрок стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика».
22 апреля 2023 12:35
автор: Александр Шульгин

Нападающий московского «Спартака» и воскресенского «Химика» Никита Чибриков поделился планами на будущее.

«Аланирую ли отправиться в НХЛ и выступать за «Виннипег Джетс»? Да, это правда. Скорее всего, поеду после окончания своего контракта», - приводит слова хоккеиста ТАСС.

Напомним, накануне «Химик» стал обладателем Кубка Петрова, разгромив в финальной серии красноярский «Сокол» (4-0).

Подмосковная команда является фарм-клубом красно-белых, за которых Чибриков выступал в минувшем регулярном чемпионате КХЛ.

Действующий контракт Чибрикова со «Спартаком» рассчитан до 30 апреля 2023 года.

источник: ТАСС
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