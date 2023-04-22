Сафонов назвал причину поражения «Ак Барса» от ЦСКА в третьем матче финальной серии

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов высказался относительно игры команды в третьем матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

Напомним, что встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

«В чем причина неудачного отрезка во втором периоде? Где-то неправильно действовали, отошли от своей игры. ЦСКА использовал свои моменты. Насколько гол Радулова подхлестнул? Важный гол, нам надо забивать. Много создаём и бросаем, но реализация хромает», — приводит «Метарейтинг» слова Сафонова.

Добавим, что ЦСКА ведет в серии со счетом 3:2.