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Сафонов назвал причину поражения «Ак Барса» от ЦСКА в третьем матче финальной серии

Следующая игра состоится 23 апреля в Москве.
22 апреля 2023 14:43
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов высказался относительно игры команды в третьем матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

Напомним, что встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

«В чем причина неудачного отрезка во втором периоде? Где-то неправильно действовали, отошли от своей игры. ЦСКА использовал свои моменты. Насколько гол Радулова подхлестнул? Важный гол, нам надо забивать. Много создаём и бросаем, но реализация хромает», — приводит «Метарейтинг» слова Сафонова.

Добавим, что ЦСКА ведет в серии со счетом 3:2.

Сафонов назвал причину поражения «Ак Барса» от ЦСКА в третьем матче финальной серии
Следующая игра состоится 23 апреля в Москве.
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