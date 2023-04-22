ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ягр не планирует завершать игровую карьеру

С 2008 по 2011 годы хоккеист выступал за «Авангард».
22 апреля 2023 15:29
автор: Александр Поволоцкий

Чешский нападающий Яромир Ягр не исключает, что продолжит игровую карьеру.

Напомним, что 51-летний хоккеист является владельцем «Кладно». Ягр выступает за свой клуб.

«Все еще наслаждаюсь хоккеем, хотя мой нынешний уровень игры меня расстраивает. Он не тот, к которому я привык. Хотя у меня есть преимущество как владельца клуба – я всегда внутри команды и точно знаю, что в ней происходит. Мне уже тяжело выйти, отыграть 15 минут, иногда сходить на тренировку. Нужно восстановиться и принять участие в выездных матчах. В моем возрасте все это отнимает много времени и сил», – цитирует Яромира Hokej.cz.

Добавим, что »Кладно» обыграл «Злин» (4-0) в стыковых матчах и сохранил место в чешской Экстралиге. В текущем сезоне Ягр провел 26 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

источник: Hokej.cz
Экс-директор «Трактора»: Гатиятуляна надо было отправлять в отставку
Команда не смогла побороться за Кубок Гагарина.
22.04.2023 16:11
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Ягр не планирует завершать игровую карьеру
С 2008 по 2011 годы хоккеист выступал за «Авангард».
22.04.2023 15:29
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Сафонов назвал причину поражения «Ак Барса» от ЦСКА в третьем матче финальной серии
Следующая игра состоится 23 апреля в Москве.
22.04.2023 14:43
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Лучший бомбардир «Сибири» Бэк продлил контракт с командой
Всего на счету Бэка 361 матч в карьере в Континентальной хоккейной лиге.
22.04.2023 12:43
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Форвард «Спартака» Чибриков признался, что уедет в НХЛ и назвал клуб, за который будет выступать
Игрок стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика».
22.04.2023 12:35
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Официально: Дэвид Немировски возглавил «Сибирь»
Официально: Дэвид Немировски возглавил «Сибирь»
Специалист вернулся в КХЛ после годичного перерыва.
22.04.2023 11:05
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Нападающий «Спартака» планирует продолжить карьеру в НХЛ
Федор Свечков выигрывает трофеи в России второй год подряд.
22.04.2023 09:34
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Лос-Анджелес» в овертайме сломил сопротивление «Эдмонтона»
«Короли» вышли вперед в серии.
22.04.2023 08:35
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Орлов может побить рекорд «Бостона», державшийся 35 лет
Орлов может побить рекорд «Бостона», державшийся 35 лет
Россиянин пока не провел ни одного матча плей-офф, не набрав очков.
22.04.2023 08:19
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Миннесота» одолела «Даллас», Капризов остался без очков
«Дикари» вышли вперед в противостоянии.
22.04.2023 07:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика