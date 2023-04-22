Ягр не планирует завершать игровую карьеру

Чешский нападающий Яромир Ягр не исключает, что продолжит игровую карьеру.

Напомним, что 51-летний хоккеист является владельцем «Кладно». Ягр выступает за свой клуб.

«Все еще наслаждаюсь хоккеем, хотя мой нынешний уровень игры меня расстраивает. Он не тот, к которому я привык. Хотя у меня есть преимущество как владельца клуба – я всегда внутри команды и точно знаю, что в ней происходит. Мне уже тяжело выйти, отыграть 15 минут, иногда сходить на тренировку. Нужно восстановиться и принять участие в выездных матчах. В моем возрасте все это отнимает много времени и сил», – цитирует Яромира Hokej.cz.

Добавим, что »Кладно» обыграл «Злин» (4-0) в стыковых матчах и сохранил место в чешской Экстралиге. В текущем сезоне Ягр провел 26 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.