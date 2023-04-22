Экс-директор «Трактора»: Гатиятуляна надо было отправлять в отставку

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил работу тренерского штаба команды в текущем сезоне.

Напомним, что челябинский клуб не вышел в плей-офф. «Трактор» под руководством Анвара Гатиятулина занял девятое место по итогам регулярного чемпионата.

«Выводы правильные, действительно результат и работа тренерского штаба — неудовлетворительные. Единственное, я считаю, что надо было отправлять в отставку Анвара Гатиятулина. Если главный тренер не выполняет задачу на сезон, его убирают, потому что он несет ответственность за всю команду. Возможно, контракт не стали разрывать по финансовым причинам», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

По итогам заседания совета директоров «Тарктора» работа тренерского штаба были признаны неудовлетворительными. Гатиятулин сохранил свой пост.