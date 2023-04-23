«Вегас» обыграл в овертайме «Виннипег» и повел в серии, у Барбашева голевой пас

В третьем матче четвертьфинала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Виннипег» на своем льду уступил «Вегасу».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей.

В составе «Вегаса» дубль оформил Джек Айкел (7-я и 31-я минуты). По шайбе забросили Чендлер Стивенсон (3-я), Киган Колесар (38-я) и Майкл Амадио (84-я). Последний отличился после передачи россиянина Ивана Барбашева.

Хозяева ответили точными бросками Кайла Коннора (10-я), Нино Нидерайтера (43-я), Марка Шайфли (55-я) и Адама Лаури (60-я). Голевой передачей отметился Владислав Наместников.

Счет в противостоянии стал 2-1 в пользу «Вегаса».

Четвертый матч также пройдет на домашней арене «Виннипега». Он состоится 23 апреля.