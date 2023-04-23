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«Торонто» победил на выезде «Тампу-Бэй» и вышел вперед в серии, Самсонов отразил 36 бросков

Другой российский голкипер не выручил свою команду.
23 апреля 2023 08:10
автор: Александр Поволоцкий

«Торонто» одержало гостевую победу над «Тампа-Бэй» в третьем матче серии плей-офф первого раунда Восточной конференции.

Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «кленовых листьев.

В составе победителей отличились Ноэль Аччари (4-я минута), Остон Мэттьюс (12-я), Райан О'Райлли (59-я) и Морган Райлли (80-я). Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 36 бросков.

У «молний» шайбы забросили Энтони Чирелли (5-я), Брэндон Хагель (20-я) и Даррен Рэддиш (34-я). Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал голевую передачу. Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 24 броска.

«Торонто» повело в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч серии состоится на льду «Тампы» в ночь на 25 апреля.

источник: «Советский спорт»
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