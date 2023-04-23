«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Рейнджерс», Панарин и Тарасенко очков не набрали

«Рейнджерс» в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли уступили «Нью-Джерси».

Игра завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу «дьяволов».

В составе победителей по шайбе забросили Джек Хьюз (31-я минута) и Даги Хэмилтон (72-я). Клуб из Нью-Йорка ответил голом Криса Крайдера (24-я). Российские форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Владимир Тарасенко очков не набрали. Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 26 бросков.

Счет в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвертый матч пройдет в Нью-Йорке в ночь на 25 апреля.