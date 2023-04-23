«Колорадо» обыграл «Сиэтл» в третьем матче и повел в серии, Георгиев оформил 26 сейвов

«Колорадо» на выезде обыграл «Сиэтл» в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 6:4 (2:1, 1:2, 3:1) в пользу гостей.

У «лавин» по две шайбы забросили Нэйтан Маккиннон (20-я и 45-я минуты) и Микко Рантанен (45-я и 58-я). По разу отличились Джей Ти Комфер (17-я) и Кейл Макар (25-я).

У хозяев голы в активе Джейдена Шварца (7-я и 60-я), Джейми Олексяк (33-я) и Мэттью Бенирс (34-я).

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 бросков.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Эвеланш». Четвертый матч состоится 24 апреля в Сиэтле.