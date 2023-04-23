Ничушкин покинул расположение «Колорадо»

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не сыграл в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Сиэтлом».

Напомним, что игра завершилась победой «Эвеланш» со счетом 6:4.

Журналит Питер Бауг в своем аккаунте в соцсети со ссылкой на главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара, 28-летний хоккеист покинул расположение «лавин» по личным причинам.

«Он покинул расположение команды по личным причинам. Я без понятия, как долго он будет отсутствовать, но он уже улетел из Сиэтла», — заявил наставник.

Отметим, что в прошлом матче Валерий отметился заброшенной шайбой.