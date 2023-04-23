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О'Райлли заявил, что Самсонов был ключевым игроком в третьем матче серии «Тампа» – «Торонто»

Вратарь сделал 14 сэйвов во втором периоде.
23 апреля 2023 09:43
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Торонто» Райан О'Райлли отметил игру российского голкипера команды Ильи Самсонова в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй».

Напомним, что игра завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3. Самсонов отразил 36 бросков.

«Самсонов был ключевым игроком сегодня. Мы закончили второй период отставая всего лишь в одну шайбу, это было невероятно. Мы показали не лучшую свою игру, но мы боролись весь матч», — цитирует Райана Sportsnet.

«Торонто» повело в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч серии состоится на льду «Тампы» в ночь на 25 апреля.

источник: Sportsnet.ca
О'Райлли заявил, что Самсонов был ключевым игроком в третьем матче серии «Тампа» – «Торонто»
Вратарь сделал 14 сэйвов во втором периоде.
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