О'Райлли заявил, что Самсонов был ключевым игроком в третьем матче серии «Тампа» – «Торонто»

Форвард «Торонто» Райан О'Райлли отметил игру российского голкипера команды Ильи Самсонова в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй».

Напомним, что игра завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3. Самсонов отразил 36 бросков.

«Самсонов был ключевым игроком сегодня. Мы закончили второй период отставая всего лишь в одну шайбу, это было невероятно. Мы показали не лучшую свою игру, но мы боролись весь матч», — цитирует Райана Sportsnet.

«Торонто» повело в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч серии состоится на льду «Тампы» в ночь на 25 апреля.