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Маккиннон отреагировал на отъезд Ничушкина из расположения «Колорадо» 

Российский форвард пропустил третий матч серии плей-офф с «Сиэтлом» по личным причинам. 
23 апреля 2023 12:37
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением по поводу того, что его одноклубник Валерий Ничушкин внезапно покинул расположение команды перед третьим матчем серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:4).

«Безусловно, всем нам бы хотелось, чтобы Вэл и Гэйб Ландеско — два лучших форварда в чемпионате, помогли нам в следующих играх. Поэтому то, что они не в составе, действительно, отстой. Но в жизни так бывает. Мы нуждаемся в обоих хоккеистах, жаль, что сейчас они не с нами», — приводит слова Маккиннона The Athletic.

Добавим, что Ничушкин пропустил третью игру с «Сиэтлом». Согласно заявлениям главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара, он оказался вне состава по личным причинам.

В данный момент счет в серии 2:1 в пользу «Эвс».

источник: The Athletic
Маккиннон отреагировал на отъезд Ничушкина из расположения «Колорадо» 
Российский форвард пропустил третий матч серии плей-офф с «Сиэтлом» по личным причинам. 
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