Маккиннон отреагировал на отъезд Ничушкина из расположения «Колорадо» 

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением по поводу того, что его одноклубник Валерий Ничушкин внезапно покинул расположение команды перед третьим матчем серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:4).

«Безусловно, всем нам бы хотелось, чтобы Вэл и Гэйб Ландеско — два лучших форварда в чемпионате, помогли нам в следующих играх. Поэтому то, что они не в составе, действительно, отстой. Но в жизни так бывает. Мы нуждаемся в обоих хоккеистах, жаль, что сейчас они не с нами», — приводит слова Маккиннона The Athletic.

Добавим, что Ничушкин пропустил третью игру с «Сиэтлом». Согласно заявлениям главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара, он оказался вне состава по личным причинам.

В данный момент счет в серии 2:1 в пользу «Эвс».