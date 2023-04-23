«Омские Ястребы» одолели «Чайку» и сократили отставание в финальной серии Кубка Харламова

Хоккеисты «Омских Ястребов» на своей площадке одержали победу над «Чайкой» (3:2 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Харламова.
Отметим, что осовное время встречи завершилось со счетом 2:2.
За омский клуб шайбы забросили Глеб Трикозов (54-я минута) и Александр Филатьев (57). В составе гостей голы забили Артем Левинский (50) и Артем Мисников (60).
В овертайме форвард хозяев Вячеслав Малов забросил победную шайбу (76).
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Чайки».
Добавим, что шестая игра состоится 25 апреля в Нижнем Новгороде.
МХЛ. Плей-офф
Финал
5-я игра
«Омские Ястребы» – «Чайка» – 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)
Голы:
0:1 – Левинский (Мисников), 49:17 (бол.)
1:1 – Трикозов (Шуляев), 53:20 (бол.)
2:1 – Филатьев (Хворов), 56:54
2:2 – Мисников (Атанасов, Волокитин), 59:59 (мен.)
3:2 – Малов, 75, 16
Вратари: Бережной - Зинаддин