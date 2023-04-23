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«Омские Ястребы» одолели «Чайку» и сократили отставание в финальной серии Кубка Харламова

Счет стал 3:2 в пользу нижегородской команды. 
23 апреля 2023 13:11
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Омских Ястребов» на своей площадке одержали победу над «Чайкой» (3:2 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Харламова.

Отметим, что осовное время встречи завершилось со счетом 2:2.

За омский клуб шайбы забросили Глеб Трикозов (54-я минута) и Александр Филатьев (57). В составе гостей голы забили Артем Левинский (50) и Артем Мисников (60).

В овертайме форвард хозяев Вячеслав Малов забросил победную шайбу (76).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Чайки».

Добавим, что шестая игра состоится 25 апреля в Нижнем Новгороде.

МХЛ. Плей-офф

Финал

5-я игра

«Омские Ястребы» – «Чайка» – 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Левинский (Мисников), 49:17 (бол.)

1:1 – Трикозов (Шуляев), 53:20 (бол.)

2:1 – Филатьев (Хворов), 56:54

2:2 – Мисников (Атанасов, Волокитин), 59:59 (мен.)

3:2 – Малов, 75, 16

Вратари: Бережной - Зинаддин

источник: «Советский спорт»
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