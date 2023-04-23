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Сайт Континентальной хоккейной лиги подвергся DDos-атаке

Трансляция пятого матча между ЦСКА и «Ак Барсом» организована бесплатно на Youtube.
23 апреля 2023 18:26
автор: Александр Евграфов

Сайт Континентальной хоккейной лиги подвергся DDos- атаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

По данным источника, ресурсы лиги: сайт и мобильное приложение недоступны.

«На данный момент IT-специалисты лиги совместно с партнёрами работают над восстановлением работоспособности систем. На своих страницах в YouTube и VK лига запустила бесплатную прямую трансляцию четвёртого матча финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом», —говорится в сообщении.

После второго периода матча в Казани счет 1:1. Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу ЦСКА.

источник: «РИА Новости»
Сайт Континентальной хоккейной лиги подвергся DDos-атаке
Трансляция пятого матча между ЦСКА и «Ак Барсом» организована бесплатно на Youtube.
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