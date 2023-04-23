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ЦСКА победил «Ак Барс» и находится в шаге от завоевания второго Кубка Гагарина кряду

Армейцы ведут в серии до четырех побед 3-1.
ЦСКА победил «Ак Барс» и находится в шаге от завоевания второго Кубка Гагарина кряду
23 апреля 2023 19:15
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Хоккеисты ЦСКА победили «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

Счет в матче открыли гости. На 11-й минуте отличился Кирилл Семенов. На 15-й минуте счет сравнял Антон Слепышев. Победу армейцам принес гол Владислава Каменева (56).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА, который находится в шаге от того, чтобы второй год подряд завоевать Кубок Гагарина.

Пятая игра состоится 25 апреля в Казани.

Хоккей. Кубок Гагарина. Финал. 4-я игра.

ЦСКА – «Ак Барс» 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Семенов (Галиев), 10:48

1:1 – Слепышев (Окулов, Нестеров), 14:35 (бол.)

2:1 – Каменев (Окулов), 55:27

Вратари: Рейдеборн – Билялов

Счет в серии: 3-1

источник: «Советский спорт»
ЦСКА победил «Ак Барс» и находится в шаге от завоевания второго Кубка Гагарина кряду
ЦСКА победил «Ак Барс» и находится в шаге от завоевания второго Кубка Гагарина кряду
Армейцы ведут в серии до четырех побед 3-1.
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