Крикунов раскритиковал хоккеистов «Ак Барса» после поражения от ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Экс-наставник сборной России Владимир Крикунов дал комментарий после победы московского ЦСКА над казанским «Ак Барсом» (2:1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

«Меня удивляет эта финальная серия. Где Радулов? У него в каждом матче есть шансы на голы, но реализации просто нет. Где все мастеровитые игроки «Ак Барса», когда они так нужны?» - приводит слова специалиста Sport24.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА, который находится в шаге от того, чтобы второй год подряд завоевать Кубок Гагарина. Пятая игра состоится 25 апреля в Казани.