Форвард «Ак Барс» Лукоянов назвал причины поражения от ЦСКА в Кубке Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов дал комментарий после поражения своей команды от ЦСКА (1:2) в четвертой матче финала Кубка Гагарина.

«У нас три поражения подряд, а разница с ЦСКА всего лишь в том, что они реализовывают свои моменты. Но в этом и заключается класс. Они ведь тоже отбиваются от нас. Хорошие матчи, но вот реализация и некоторое стеснение в атаке мешают нам. Мы едем домой, и я знаю по себе, что вести 3:1 в серии тоже непросто», - приводит слова хоккеиста корреспондент «Советского спорта» Елена Кузютина.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА, который находится в шаге от того, чтобы второй год подряд завоевать Кубок Гагарина. Пятая игра состоится 25 апреля в Казани.