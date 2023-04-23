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Главный тренер ЦСКА Федоров рассказал, чем ему нравятся матчи плей-офф

Армейцы близки к тому, чтобы второй год кряду завоевать Кубок Гагарина.
Главный тренер ЦСКА Федоров рассказал, чем ему нравятся матчи плей-офф
23 апреля 2023 20:42
автор: Елена Кузютина
автор фото: РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу в четвертом матче финала Кубка Гагарина, которая позволила повести в финальной серии 3-1.

«Сложная игра. Она соответствует финалу. И у соперники были моменты, и у нас. Но нам удалось реализовать свое. Шаг от победы? Этим и хорош плей-офф – каждая игра с чистого листа. В финале ничего не бывает незаслуженного. Что посеешь, то и пожнешь», - приводит слова наставник корреспондент «Советского спорта» Елена Кузютина.

По мнению Федорова, в прошлом году армейцы приобрели огромный опыт, а в этом нужно сделать шаги, которые уберут лишнюю нервозность.

В сезоне-2021/22 ЦСКА проигрывали «Металлургу» со счетом 1-3 в финале Кубка Гагарина, но смогли перевернуть ход серии и победить 4-3.

источник: «Советский спорт»
Главный тренер ЦСКА Федоров рассказал, чем ему нравятся матчи плей-офф
Главный тренер ЦСКА Федоров рассказал, чем ему нравятся матчи плей-офф
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