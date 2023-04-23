Кожевников рассказал, чего не хватает «Ак Барсу» для победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал комментарий после победы московского ЦСКА над казанским «Ак Барсом» (2:1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

«Девяносто, даже сто процентов, что «Ак Барс» еще поборется за победу. Им не хватает забивания голов. Здесь самое главное - везение. По большому счету, казанцам его не хватает», - приводит слова прославленного спортсмена «Спорт-Экспресс».

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА, который находится в шаге от того, чтобы второй год подряд завоевать Кубок Гагарина. Пятая игра состоится 25 апреля в Казани.