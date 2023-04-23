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«Каролина» на выезде разгромила «Айлендерс» и укрепила свое преимущество в серии

Победа в гостевом матче приблизила «Харрикейнз» к выходу в следующий этап плей-офф.
23 апреля 2023 22:55
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» победили «Нью-Йорк Айлендерс» в четвертом матче серии Кубка Стэнли Восточной конференции. Встреча на UBS Arena завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Сет Джарвис (5-я и 41-я минута), Мартин Нечас (22), Себастьян Ахо (34), Макензи Макикерн (55). У хозяев шайбы на счету Адама Пелеча (44) и Бо Хорвата (58).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Каролины». Пятая игра серии состоится в ночь на 26 апреля в Роли.

источник: «Советский спорт»
«Каролина» на выезде разгромила «Айлендерс» и укрепила свое преимущество в серии
Победа в гостевом матче приблизила «Харрикейнз» к выходу в следующий этап плей-офф.
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