«Каролина» на выезде разгромила «Айлендерс» и укрепила свое преимущество в серии

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» победили «Нью-Йорк Айлендерс» в четвертом матче серии Кубка Стэнли Восточной конференции. Встреча на UBS Arena завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Сет Джарвис (5-я и 41-я минута), Мартин Нечас (22), Себастьян Ахо (34), Макензи Макикерн (55). У хозяев шайбы на счету Адама Пелеча (44) и Бо Хорвата (58).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Каролины». Пятая игра серии состоится в ночь на 26 апреля в Роли.