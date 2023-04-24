«Бостон» снова обыграл «Флориду», Орлов продлил свою результативную серию

В четвертом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде одолел «Флориду Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых дубли оформили Джейк Дебраск и Тэйлор Холл. Еще одну шайбу забросил Тайлер Бертуцци.

Дважды «мишки» реализовывали численное преимущество.

Российский защитник Дмитрий Орлов снова отметился голевой передачей, продлив свою результативную серию уже до четырех матчей.

Хозяева ответили точными бросками в исполнении Мэттью Ткачука и Самуэля Беннетта, реализовавшего большинство.

Сергей Бобровский провел на площадке весь матч и пропустил все пять шайб.

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона», который уже в следующей встрече может оформить себе досрочный выход в следующий раунд. Матч пройдет на его домашней арене.