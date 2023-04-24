«Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом»

В четвертом матче 1/4 финала Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» на выезде нанесли поражение «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Леон Драйзайтль. Еще по одной шайбе забросили Эван Бушар, реализовавший численное преимущество, Эвандер Кейн и Зак Хаймен.

Хозяева ответили точными бросками в исполнении Габриэля Виларди, Виктора Арвидссона, Анже Копитара в большинстве и Мэтта Роя.

Отметим, что после первого периода «короли» вели со счетом 3:0, однако умудрились растерять добытое преимущество.

Таким образом, счет в серии стал 2-2. Противостояние вновь возвращается в Эдмонтон.