ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом»

«Нефтяники» совершили фантастический камбэк.
24 апреля 2023 08:51
автор: Александр Шульгин

В четвертом матче 1/4 финала Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» на выезде нанесли поражение «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Леон Драйзайтль. Еще по одной шайбе забросили Эван Бушар, реализовавший численное преимущество, Эвандер Кейн и Зак Хаймен.

Хозяева ответили точными бросками в исполнении Габриэля Виларди, Виктора Арвидссона, Анже Копитара в большинстве и Мэтта Роя.

Отметим, что после первого периода «короли» вели со счетом 3:0, однако умудрились растерять добытое преимущество.

Таким образом, счет в серии стал 2-2. Противостояние вновь возвращается в Эдмонтон.

источник: «Советский спорт»
Орлов стал рекордсменом «Бостона» по итогам игры с «Флоридой»
Результативная серия россиянина насчитывает уже четыре матча.
24.04.2023 09:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом»
«Нефтяники» совершили фантастический камбэк.
24.04.2023 08:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Бостон» снова обыграл «Флориду», Орлов продлил свою результативную серию
Россиянин набрал очки в четвертом подряд матче.
24.04.2023 08:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Миннесоту»
«Звездные» сравняли счет в серии.
24.04.2023 08:19
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Каролина» на выезде разгромила «Айлендерс» и укрепила свое преимущество в серии
Победа в гостевом матче приблизила «Харрикейнз» к выходу в следующий этап плей-офф.
23.04.2023 22:55
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Кожевников рассказал, чего не хватает «Ак Барсу» для победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина
Кожевников рассказал, чего не хватает «Ак Барсу» для победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина
Казанцы уступают в серии со счетом 1:3.
23.04.2023 22:12
Хоккей
Главный тренер ЦСКА Федоров рассказал, чем ему нравятся матчи плей-офф
Главный тренер ЦСКА Федоров рассказал, чем ему нравятся матчи плей-офф
Армейцы близки к тому, чтобы второй год кряду завоевать Кубок Гагарина.
23.04.2023 20:42
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Форвард «Ак Барс» Лукоянов назвал причины поражения от ЦСКА в Кубке Гагарина
Казанцы уступают в финальной серии со счетом 1:3.
23.04.2023 20:40
Хоккей
Крикунов раскритиковал хоккеистов «Ак Барса» после поражения от ЦСКА в финале Кубка Гагарина
Крикунов раскритиковал хоккеистов «Ак Барса» после поражения от ЦСКА в финале Кубка Гагарина
Армейцы ведут в серии со счетом 3:1.
23.04.2023 20:21
Хоккей
В КХЛ установлен рекорд посещаемости матчей плей-офф
В КХЛ установлен рекорд посещаемости матчей плей-офф
Хоккейные матчи посетили более 700 тысяч человек.
23.04.2023 19:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика