Орлов стал рекордсменом «Бостона» по итогам игры с «Флоридой»

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов установил клубный рекорд по протяженности результативной серии с начала плей-офф.

Россиянин отметился голевыми передачами во всех четырех встречах 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз». Таким образом, он стал первым защитником «Брюинз» в истории, кто набирал очки в четырех играх подряд с начала плей-офф.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых дубли оформили Джейк Дебраск и Тэйлор Холл. Еще одну шайбу забросил Тайлер Бертуцци.

Хозяева ответили точными бросками в исполнении Мэттью Ткачука и Самуэля Беннетта, реализовавшего большинство.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона», который уже в следующей встрече может оформить себе досрочный выход в следующий раунд. Матч пройдет на его домашней арене.