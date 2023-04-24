Бобровский о поражении от «Бостона»: Это был веселый матч

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение своей команды в четвертой встрече 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли от «Бостон Брюинз».

«Находиться на льду было приятно. Я был счастлив и чувствовал себя хорошо. На арене была отличная публика, отличная атмосфера. Это был хороший матч. Веселый, было приятно сыграть в нем. К сожалению, сегодня мы не добились победы, но серия все еще продолжается», - приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых дубли оформили Джейк Дебраск и Тэйлор Холл. Еще одну шайбу забросил Тайлер Бертуцци. Дважды «мишки» реализовывали численное преимущество.

Российский защитник Дмитрий Орлов снова отметился голевой передачей, продлив свою результативную серию уже до четырех матчей.

Хозяева ответили точными бросками в исполнении Мэттью Ткачука и Самуэля Беннетта, реализовавшего большинство. Бобровский провел на площадке весь матч и пропустил все пять шайб.

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона», который уже в следующей встрече может оформить себе досрочный выход в следующий раунд. Матч пройдет на его домашней арене.