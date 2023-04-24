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Воробьев отреагировал на информацию о возможности возглавить клуб НХЛ 

48-специалист остался без работы после своей отставки из «Металлурга». 
24 апреля 2023 19:14
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился мнением о слухах, связывающих его с назначением на пост наставника «Ванкувер Кэнакс».

«Понятие не имею ничего об этом. Попросил агентов разузнать больше об этой новости. Стараюсь не акцентировать свое внимание на этой теме, а просто получаю удовольствие за просмотром финала КХЛ. Не могу сказать, хочу ли я в Ванкувер. Достаточно хороший город, недурной. Хотя там регулярно идут дожди, похож на наш Санкт-Петербург в этом плане. Но город неплохой», — приводит слова Воробьева «Матч ТВ».

Добавим, что в начале апреля Воробьев покинул должность главного тренера «Металлурга» после того, как команда потерпела поражение в полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина от «Авангарда» (0-4).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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