Овечкин возвращается в Россию после завершения сезона НХЛ для «Вашингтона»

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отправился в Россию после завершения текущего сезона НХЛ для его команды.

Отметим, что «Кэпс» завершили сезон в Национальной хоккейной лиге, проиграв заключительную игру регулярного чемпионата «Нью‑Джерси Девилз» (4:5 ОТ). Команда впервые с 2014 года оказалась вне плей-офф НХЛ.

«Отпуск на четыре месяца», ≥ написала жена российского спортсмена, Анастасия Шубская в опубликованном из аэропорта видео в своих соцсетях.

Добавим, что в нынешнем сезоне НХЛ в составе «Вашингтона» Овечкин провел 73 встречи, в которых заработал 75 очков (42+33).