Гол и передача Сергачева не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»

В четвертом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу «кленовых листьев», в составе которых дублем отметился Остон Мэттьюз. Еще по одной шайбе забросили Ноэль Аккьяри, Морган Райли и Александр Керфут.

Дважды гости реализовывали численное преимущество.

Хозяева ответили дублем Александра Киллорна, а также голами Михаила Сергачева с передачи Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса. Отметим, что Сергачев также отметился ассистом.

По ходу встречи «молнии» вели 2:0 и 4:1, но не смогли удержать добытое преимущество.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Торонто», на площадке которого пройдет пятый матч.