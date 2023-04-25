«Нью-Джерси» сравнял счет в серии с «Рейнджерс»

В четвертом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых Джек Хьюз, Йонас Зигенталер и Ондржей Палат.

Хозяева ответили точным броском в исполнении Винсента Трочека.

Российские легионеры «рейнджеров» Артемий Панарин и Владимир Тарасенко результативными баллами не отметились. Игорь Шестеркин провел на площадке всю встречу.

Таким образом, счет в серии стал равным - 2-2.

Пятый матч пройдет 27 апреля в Нью-Джерси.